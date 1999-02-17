Правящий Архиерей поздравил с профессиональным праздником специалистов органов воспитательной работы Центрального военного округа

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». Специалисты органов воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации встретили свой профессиональный праздник. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительные адреса заместителю командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом – начальнику управления генерал-майору Сергею Полетучему, а также заместителям командиров по работе с личным составом воинских соединений и частей Екатеринбургского территориального гарнизона, окормляемых духовенством Екатеринбургской епархии.

Трудно переоценить роль органов по работе с личным составом в укреплении воинской дисциплины и поддержании морально-психологического состояния военнослужащих. Важным направлением деятельности специалистов органов воспитательной работы в Вооруженных Силах является работа с верующими военнослужащими. Митрополит Кирилл поблагодарил офицеров-воспитателей за труды по воспитанию защитников нашего Отечества и пожелал им и ветеранам воспитательных структур крепкого здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией в ратном служении.

Правящий архиерей выразил надежду на то, что дальнейшее взаимодействие Екатеринбургской митрополии с Управлением Центрального военного округа по работе с личным составом в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих будет укрепляться и преумножаться. Поздравления от Владыки генерал-майору С.Н. Полетучему и заместителям командиров по работе с личным составом воинских соединений и частей вручили штатные военные священники и духовники воинских частей.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.