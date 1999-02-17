Митрополит Кирилл поздравил личный состав УМВД России по г. Екатеринбургу с Днем образования Управления

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». В минувшую пятницу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил начальнику Управления МВД России по городу Екатеринбургу подполковнику полиции С.Л. Кулагину поздравительный адрес, в котором поздравил Сергея Леонидовича, сотрудников и ветеранов с Днем образования Управления. В поздравительном адресе Владыка Кирилл отметил высокий профессионализм и постоянную готовность прийти на помощь, что всегда отличало сотрудников Екатеринбургского гарнизона полиции. Правящий архиерей выразил надежду на то, что взаимодействие Екатеринбургской епархии с Управлением МВД России по городу Екатеринбургу в деле духовно-нравственного просвещения личного состава гарнизона полиции будет укрепляться и преумножаться. И пожелал руководству, всему коллективу и ветеранам крепкого здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией во всех начинаниях.

Архипастырское поздравление передал подполковнику полиции С.Л. Кулагину окормляющий Управление священнослужитель протоиерей Алексий Долгоруков. Отец Алексий состоит в Общественном совете при Управлении и каждый месяц проводит беседы духовно-нравственного характера с личным составом. По словам окормляющего священника, одним из самых ярких событий текущего года в духовной жизни Управления МВД стала беседа кинорежиссера В.Л. Яцкина «Под солнцем», проведенная в учреждении в рамках кинолектория. Сообщение православного миссионера об информационной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма вызвало у сотрудников Управления МВД сильный отклик. Это показало, насколько важно чувствовать значимость правого дела, осуществляемого ими в ежедневном служении народу и государству.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.