Православная газета

Православная газета

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Ученики воскресной школы «Горлица» г. Екатеринбурга побывали в Тобольске

Екатеринбург, 11 сентября, «Православная газета». Воспитанники воскресной школы, действующей при храме в честь свв. Косьмы и Дамиана г. Екатеринбурга совершили двухдневное паломничество к святыням Тобольска. Путешественники называют этот старинный город «жемчужиной Сибири» - с его древним Кремлем и богатой историей, начавшейся в 16 веке с Ермака. Дети посетили значимые места Тобольска, где жили сосланные декабристы, останавливались по пути в ссылку А.Н. Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский и В.Г. Короленко, где располагалась самая страшная тюрьма для уголовных и политических преступников, а во время сталинских репрессий - пересылочный лагерь НКВД. Ребята побывали и в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике. В Софийско-Успенском Соборе паломники приложились к мощам святителей Антония и Варлаама Тобольских, поучаствовали в богослужениях, исповедовались и причастились. Также школьники побывали в двух монастырях - Иоанно-Введенском женском и Знаменском Абалакском мужском, где для них провели увлекательные экскурсии.

 
 
 

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