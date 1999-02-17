Многодетные семьи Алапаевска получили материальную помощь от епархии

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». К началу учебного года 12 каменский многодетных семей получили по 10 000 рублей. Материальную помощь оказали из средств, собранных в Алапаевске во время благотворительной акции в дни памяти преподобномученицы Елизаветы Федоровны Романовой. В этом году сумма пожертвований составила 120 000 рублей, которые и были распределены между многодетными семьями. Списки нуждающихся определили по сведениям Каменской епархии, администрации г. Алапаевска и Управления социальной политики. Вручение денежных средств состоялось в конце августа в Свято-Троицком храме. Протоиерей Максим Дударенко поздравил родителей и детей с началом учебного года, вручил им конверты с пожертвованиями и пригласил на чаепитие. Священник поблагодарил родителей за хорошее воспитание детей, дал напутствие на согласие и любовь в семьях. Многодетные родители приняли дар с благодарностью.