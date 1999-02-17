Занятия для взрослых по изучению православной веры начались в Успенском соборе

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». В соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга (на ВИЗе) возобновились групповые занятия по основам православной веры. Очередной экзамен для выпускников 1 класса огласительных бесед уже состоялся. В этом году проверочный тест по основам веры на заключительном испытании успешно сдали все слушатели. Третий год взрослые прихожане собираются в приходской библиотеке собора Успения Пресвятой Богородицы и под руководством матушки Ксении Кабановой изучают Священное Писание. К участию в занятиях приглашают всех желающих. Присоединиться к слушателям групповых занятий можно в любой момент, они проходят по субботам с 14-00 до 15-30 в приходской библиотеке собора в честь Успения Пресвятой Богородицы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65 (трамвайное кольцо ВИЗа).