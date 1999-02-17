Паломничество по храмам Нижнего Тагила совершила супруга нового директора УВЗ

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». В минувшую среду Нижний Тагил посетила супруга недавно назначенного директора Уралвагонзавода. В ходе паломнической поездки по городским храмам в сопровождении епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия она ознакомилась с православной жизнью города. Встреча состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе, где Правящий архиерей ознакомил гостью со святынями храма и рассказал о непростой истории собора. Затем Анна Алексеевна посетила Православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского, где ознакомилась с деятельностью мультстудии «Князь» и экспозициями военно-патриотического музея, открытого при гимназии. Заключительными пунктами экскурсии стали Казанский мужской монастырь и Скорбященская женская обитель.