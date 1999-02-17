В будущем храме пос. Кирпичный состоялся второй воскресник

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». О начале строительных работ в будущем храме в честь Новомучеников и исповедников Российских в поселке Кирпичный Нижнетагильской епархии страна узнала после визита в Нижний Тагил съемочной группы православного телеканала «Союз». В минувшее воскресенье здесь был совершен юбилейный (20-й) молебен и прошел второй воскресник. А поскольку на первом этаже бывшего клуба кирпичного завода часть сгнившего пола уже разобрана, богослужение было совершено на втором этаже (в недавнем прошлом в бильярдной). К сестрам и прихожанам обители присоединились и прихожане Казанского мужского монастыря, узнавшие о строительных работах из анонса православного радио. Среди пришедших на воскресник были и молодые люди, что особенно радует. Так что церковь в поселке Кирпичный уже существует, хотя средства на ее строительство только собираются. После телерепортажа, показанного на ТК «Союз» москвичка Марина Валерьевна Понарина перечислила на счет монастыря 50 тысяч рублей. Исконная русская традиция строить храмы всем миром по-прежнему жива.