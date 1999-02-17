Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В будущем храме пос. Кирпичный состоялся второй воскресник

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». О начале строительных работ в будущем храме в честь Новомучеников и исповедников Российских в поселке Кирпичный Нижнетагильской епархии страна узнала после визита в Нижний Тагил съемочной группы православного телеканала «Союз». В минувшее воскресенье здесь был совершен юбилейный (20-й) молебен и прошел второй воскресник. А поскольку на первом этаже бывшего клуба кирпичного завода часть сгнившего пола уже разобрана, богослужение было совершено на втором этаже (в недавнем прошлом в бильярдной). К сестрам и прихожанам обители присоединились и прихожане Казанского мужского монастыря, узнавшие о строительных работах из анонса православного радио. Среди пришедших на воскресник были и молодые люди, что особенно радует. Так что церковь в поселке Кирпичный уже существует, хотя средства на ее строительство только собираются. После телерепортажа, показанного на ТК «Союз» москвичка Марина Валерьевна Понарина перечислила на счет монастыря 50 тысяч рублей. Исконная русская традиция строить храмы всем миром по-прежнему жива.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 