В Екатеринбурге завершают съемки фильма о Николае II

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Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». Екатеринбургский режиссер Сергей Алиев завершает съемки документальной картины, противостоящей фильму «Матильда» Алексея Учителя. «Ложь Матильды» он начал снимать в Москве. По признанию режиссера, он делает фильм «для светских людей, православные уже разобрались». А поскольку 90% центральных телеканалов уже отказались транслировать его в эфире, документальную ленту покажут на Первом позитивном информационном портале, учредителем которого является сам Алиев. Дату выхода режиссер пока не раскрывает, но обещает выпустить «Ложь Матильды» в сентябре, до премьеры фильма Алексея Учителя. Между чем кандидат исторических наук доцент Уральского федерального университета Алексей Соловьев назвал «Матильду» неблагословленным фильмом, ведущим к расколу общества.