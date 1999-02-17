Заявление в связи с нападением на ККТ «Космос» сделала Екатеринбургская епархия

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». В связи с инцидентом, произошедшим Екатеринбурге в минувший понедельник у киноконцертного театра «Космос», Екатеринбургская епархия сделала заявление. Нападение с попыткой поджога расценивается в нем как «беспрецедентный общественно опасный акт, заслуживающий осуждения и наказания виновных, какими бы мотивами они ни руководствовались». Усмотреть связь произошедшего с кампанией против фильма «Матильда» можно с большой натяжкой - человек, напавший на кинотеатр «Космос», психически нездоров. И все-таки поговорить есть о чем.

Ситуация с фильмом Алексея Учителя «Матильда» давно вышла за рамки мировоззренческого противостояния. Творческая интеллигенция настаивает на том, что художник имеет право на выбор любого исторического сюжета. Православная общественность возмущена тем, что прикосновение к теме носит налет пошлых фальсификаций. Но главное то, что фильм выходит на экраны в столетнюю годовщину февральского переворота 1917-го, именно это вызывает особый интерес.

События, произошедшие в России 100 лет назад, привели к грандиозной цивилизационной катастрофе и, конечно, требуют осмысления, ведь они отразились на жизни практически всех людей, живших в Российской империи, в Советском Союзе, повлияли на судьбы всего мира. Ученые, политики, религиозные и общественные деятели ищут ответы на множество вопросов, связанных с этой датой. Искусство вносит свой вклад в художественное осмысление причин и последствий русской трагедии. Но единственным фильмом, подготовленным к выходу на широкий экран в год 100-летия революции 1917 года, – стала «Матильда» Алексея Учителя.

Картина вызвала протест многих из-за трейлера, в котором образ Царя-мученика подан в контексте… любовного треугольника. Такой подход чрезвычайно насторожил людей, знакомых с русской историей, и особенно православных, для которых Николай II и его семья – святые мученики. Начиная с 1917 года, это был его крестный путь – с пятью детьми, женой и несколькими близкими. Именно за мужественное поведение, за то, каким христианином Николай II оставался в последние полтора года жизни, его и прославили в Церкви. В одном из интервью режиссер говорит о том же: «Происходящее по отношению к фильму я воспринимаю как недоразумение. … Мне хочется, чтобы «Матильду» посмотрели, как картину о судьбе святого мученика, который прожил многогранную и трудную земную жизнь в эпоху, требовавшую мучительного выбора и сложных исторических решений».

Алексей Учитель уверяет, что любовного треугольника в фильме нет: «Да, у царя была невеста, тем не менее он был очень увлечен Матильдой Кшесинской до свадьбы. А после свадьбы – и у нас по фильму – они уже не общались. Они могли видеть друг друга, но никаких взаимоотношений уже не было. Наоборот, после свадьбы он для себя эту историю отрезал. Это факты истории».

Действительно, документальные источники (письма и дневниковые записи, воспоминания и отчеты фискальных служб) свидетельствуют о том, что отношения цесаревича Николая и юной балерины Кшесинской были окрашены сильным чувством, но в 1894 году в связи с согласием императора Александра III на брак наследника с дармштадтской принцессой Алисой перешли в дружеские. Сам Николай называл отношения с Матильдой «самыми светлыми» страницами своей юности. О предстоящей свадьбе он искренне рассказал Матильде, и в 1894 году все отношения между ними были навсегда прекращены.

Архиерей Русской Православной Церкви, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Тихон (Шевкунов), прокомментировавший неоднозначную ситуацию с фильмом «Матильда», рассказал, что на протяжении жизни Николай II относился к Кшесинской очень тепло - они остались друзьями. Но ни одна из сторон не делала трагедии из расставания. Договорились, что она по-прежнему будет называть его на «ты» и Ники, а он всячески помогал ей, но они никогда больше не встречались наедине. О своем увлечении Матильдой наследник рассказал невесте. Есть письмо Аликс своему жениху, где она пишет: «Я люблю тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту историю. Твое доверие так глубоко трогает меня… Смогу ли я быть его достойной?». Любовь последнего русского императора Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны, поразительная по глубине чувств, верности и нежности, продолжалась на земле до их последнего мученического часа в Ипатьевском доме в июле 1918 года.

В связи с предстоящим широким показом фильма многие наверняка захотят ознакомиться с этой историей из первоисточников. И это будет лучшим решением, чтобы завершить раскол мнений, потому что, как сказал епископ Тихон (Шевкунов), «не требования запретов, а предупреждение о правде и неправде – вот цель, которую можно и должно ставить в связи с предстоящим широким показом фильма». Что же касается трейлера… Он выпущен прокатчиком, который постарался выбрать самые эмоциональные моменты. Но от фильма этот концентрат так же далек, как кубик «Магги» от настоящего супа, приготовленного мастером. И если фильм будет соответствовать трейлеру, нужно будет просто широко рассказать о реально бывшей истории, что Церковь, собственно, и делает. А дальше зритель будет решать сам.