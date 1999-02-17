Стартовал Международный детско-юношеский литературный конкурс им. Ивана Шмелёва «Лето Господне»

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной Церкви при участии АНО «Центр духовно-просветительских программ имени святителя Филарета Московского» объявил о начале четвертого сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». На конкурс принимаются литературные творческие работы, в которых отражен творческий потенциал авторов и жизненная философия детей и юношества. Главная задача педагогов, наставников и родителей – помочь детям подготовиться к конкурсу правильным выбором книг: тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей.

Главные составляющие успеха в конкурсе «Лето Господне» - осмысление прочитанного через изложение собственных мыслей и чувств. Прием творческих работ продлится до 1 декабря (объем текста от 5 000 до 20 000 знаков). На второй (очный) этап в дни весенних школьных каникул в Москву пригласят по 10 участников от каждой возрастной группы, набравших наибольшее количество баллов. Финалисты напишут итоговую работу на предложенную тему, по результатам которой будут названы призеры конкурса. К участию в творческом смотре «Лето Господне» приглашаю учащихся 6-12 классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и зарубежья, а также воспитанников воскресных школ и учреждений дополнительного образования не старше 18 лет. Более подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте www.letogospodne.ru.