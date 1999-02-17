Сектор ОПК приглашает учителей ОРКСЭ и ОДНК НР на цикл обучающих семинаров

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». В новом учебном году сектор «Основы православной культуры» отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии открывает очередной цикл обучающих семинаров для методических объединений преподавателей курсов «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». К участию приглашают помощников благочинных, руководителей городских и районных методических объединений, педагогов курсов ОРКСЭ и ОДНК НР. Согласно темам семинаров, учителя познакомятся с иконописью, архитектурой, священными книгами, обрядами, нормами и законами религий. Помимо лекционной части, методисты сектора поделятся собственными наработками. Первый семинар «Священные книги религий» состоится 19 сентября в 15-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина 6а, кабинет № 222.