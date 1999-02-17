Турнир по мини-футболу впервые проведут в Каменской епархии

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». В честь праздника перенесения мощей св. блг. князя Александра Невского каменская молодежь проведет 9 и 16 сентября турнир по мини-футболу среди спортивных команд приходов и монастырей Каменской епархии. Цель спортивных соревнований – привлечение молодых к здоровому образу жизни, создание условий для общения молодежи; содействие духовно-нравственному развитию детей и подростков на примерах исторических личностей, в том числе - св. Александра Невского. Команды составили из прихожан и священнослужителей, не имеющих монашеского чина. В зависимости от погодных условий, соревнования пройдут на школьном стадионе в п. Пионерский или в спортивном зале талицкой средней образовательной школы. Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, будут награждены медалями и грамотами. Трех лучших игроков (вратарь, защитник и нападающий) наградят памятными призами и грамотами, и всех игроков - специальными грамотами за участие.