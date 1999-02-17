Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 сентября, «Православная газета». Вчера в Екатеринбурге стартовал Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Общественную инициативу поддержали государство, граждане и бизнес-сообщество, что стало верным признаком изменения отношения общества к инвалидам. Всемирный конгресс завершится 10 сентября. Его тема - «Увидеть ценность каждого», а значит, поставленные задачи касаются повышения качества жизни инвалидов, налаживание коммуникации между обществом и людьми с инвалидностью (в городской среде, на рабочем месте и отдыхе) – чтобы удовлетворить их потребности и дать возможность полноценно использовать свой потенциал в работе и творчестве.

В уральской столице встретятся около 700 участников из 30 стран мира. В программе конгресса – круглые столы, творческие мастер-классы, ярмарки, флешмобы, в ходе которых люди с ограниченными возможностями здоровья обменяются опытом по созданию инклюзивного общества, а также - идеями и размышлениями о том, как воспринимать свою инвалидность с позитивом. Екатеринбургскую службу милосердия пригласили в качестве помощников для сопровождения людей с ограниченными возможностями. Задача волонтеров – помогать инвалидам-колясочникам (загрузка и выгрузка из автотранспорта), сопровождать тех, кто приехал без помощника. Несколько добровольцев, владеющих иностранным языком, будут помогать в качестве переводчиков. Главная цель конгресса - привлечь внимание граждан и государства к необходимости создания доступной среды для людей с инвалидностью не количеством пандусов, а готовностью к взаимодействию.