Акцией «Доброе лето» в Нижнем Тагиле отметили День знаний

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В минувшее воскресенье после Божественной литургии на территории храма во имя преподобного Максима Исповедника Нижнетагильской епархии прошел финальный праздник ежегодной благотворительной акции «Доброе лето», посвященной Дню знаний и Дню пенсионера Свердловской области. По традиции в этот день сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения подводят итоги акции, цель и которой - оказание помощи многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и всем, кто нуждается в помощи и поддержке. Мероприятие началось с печальной ноты - в память о детях Беслана, ставших жертвами террористического акта, в небо запустили белые и черные воздушные шары.

В этот раз праздник «Доброе лето» прошел в форме «рыжего» фестиваля: оранжевый и все оттенки желтого стали главными цветами начала сентября, как напоминание о солнце и лете. В «шествии рыжих» приняли участие рыжеволосые горожане, а также граждане с веснушками и в оранжевых одеждах. Присоединиться к «рыжей» колонне мог каждый желающий, взяв на праздник желтые и оранжевые воздушные шары. Затем выбрали самых-самых - «Самую рыжую семью», «Самого рыжего ребенка», «Самую рыжую красавицу» и просто «Самого рыжего». Всем вручили подарки. А воспитанники Центра детского творчества подготовили «оранжевый» концерт.

Возможность спеть «оранжевую» песню или прочитать стихотворение у «свободного микрофона» была у всех. «Рыжий» мастер-класс провели и сотрудники краеведческого музея, а Центр детского творчества - театрализованное игровое представление «Происшествие в музее сказок». В течение дня работали «рыжая фотозона», игровые и спортивные площадки, беспроигрышная лотерея, ярмарка-распродажа мягких игрушек, ростовые куклы, для детей организовали катание на пони (от клуба «Тулпар»), контактный зоопарк (от станции юных натуралистов) и книжная выставка (от Центральной детской библиотеки).