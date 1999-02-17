Приход во имя свт. Ермогена готовится принять новую партию учащихся

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». Приход во имя святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси действует в Екатеринбурге по благословению Правящего архиерея епархии с 2002 года. Его история складывалась непросто: в минувшие два года храм находился в микрорайоне Эльмаш в частной коммерческой организации, но из-за ее нерентабельности приходу отказали в аренде. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла приход получили регистрацию и теперь обретает новую жизнь на новом месте: администрация Екатеринбурга передала ему в безвозмездное пользование помещение бывшей библиотеки по адресу: пер. Замятина, 44. В праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы здесь была отслужена первая Литургия.

Помещение долгое время не эксплуатировалось и крайне нуждается в капитальном ремонте: протекает крыша, требуется заменить сети тепло- и электроснабжения, штукатурку (внутри здания и снаружи), покрасить помещения и фасад и сделать многое другое. Тем не менее в приходе ведется большая воспитательная работа с детьми: девочки учатся рукоделию, мальчики посещают «Уроки мужества» (их проводит капитан в отставке А.А. Козлов), объявлен новый набор учеников в воскресную школу. Церковные дисциплины преподает педагог с высшим богословским образованием, закончивший Свято-Тихоновский Богословский институт. Контакты для желающих помочь приходу во имя свт. Ермогена: телефон 8 (9220 174-21-33, e-mail: o.vladimir2@mail.ru, www.sv-ermogen.ru, адрес храма: г. Екатеринбург, пер. Замятина, 44.