Встреча методического объединения учителей ОРКСЭ и ОДНК НР прошла в Сысерти

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В Сысерти состоялось муниципальное методическое объединение учителей ОРКСЭ и ОДНК НР по теме «Семья Царственных страстотерпцев как пример воспитания нравственной личности». На секциях поднимались вопросы методики ее преподавания, учителя поговорили также об уровне педагогической компетентности и способы ее развития, чтобы было чем поделиться с коллегами на муниципальном этапе Образовательных Рождественских чтений. На основе макета календаря, предложенного преподавателем Уральского государственного педагогического университета, учительская аудитория приняла решение о создании собственного календаря на новый учебный год – с распределением между школами Сысертского городского округа календарных страниц и использованием краеведческого материала и православных традиций своей местности. Учитывая, что не все школы района в полной мере реализуют возможности внеурочной деятельности по предмету, педагоги решили расширять участие воспитанников в олимпиадах, проводимых Свято–Тихоновским православным университетом, и конкурсах Екатеринбургской епархии.