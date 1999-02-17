Памятный знак установили на стене Троицкого собора в Алапаевске

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В минувший вторник в Свято-Троицком Архиерейском подворье г. Алапаевск состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной почетному старосте храма Ивану Даниловичу Самойлову, которому 6 сентября исполнилось бы 95 лет. Значение его деятельности в жизни города сложно переоценить. Именно он стал инициатором восстановления алапаевского Свято-Троицкого собора, частично разрушенного после полувекового запустения. Благодаря трудам его и соратников был восстановлен и красивейший Спасо-Преображенский храм в поселке Нижняя Синячиха, где позднее он же основал уникальный музей древнего зодчества. Стараниями Ивана Даниловича Самойлова была восстановлена уральская народная роспись.

Вся жизнь алапаевского подвижника была пронизана самоотверженным служением людям, культуре и искусству. И как бы сложно не складывались обстоятельства, благим начинаниям Ивана Даниловича Господь везде сопутствовал. На торжественном открытии памятной доски присутствовали представители городской и законодательной власти, а также жена Ивана Даниловича – Анна Ивановна, которая принимала участие во всех начинаниях мужа. Женщина отметила, что жизнь прошла слишком стремительно. Протоиерей Максим Дударенко совместно с клириком Свято-Троицкого собора г. Алапаевск иереем Дмитрием Помыткиным совершили освящение памятной доски и отслужили заупокойную литию по приснопоминаему р. Б. Иоанну. Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов в память о великом человеке.