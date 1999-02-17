Православная газета

Православная газета

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В ближайшее воскресенье в детском хоре «Успенский» пройдет прослушивание новых участников

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В воскресенье 10 сентября в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга на ВИЗе состоится прослушивание детей нового набора от 5 до 15 лет для участия в детском хоре «Успенский». Первое занятие пройдет в этот же день в 13-00 в помещении приходской библиотеки. Обучение бесплатное. Адрес Успенского собора: ул. Кирова, 65 (трамвайное кольцо ВИЗа). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (904) 387-79-40 (руководитель концертного детского хора Оханова Евгения Валерьевна) и 8 (953) 006-16-88 (руководитель богослужебного детского хора и младшей группы Согрина Екатерина Сергеевна).

 
 
 

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