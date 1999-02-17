Православная газета

Православная газета

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Внеочередной Круг проведут казаки 23 сентября в Храме-на-Крови г. Екатеринбурга

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». Член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, советник Губернатора Свердловской области, войсковой атаман казачий генерал В.И. Романов встретился с казаками в г. Камышлове для решения нескольких важных вопросов. В ходе разговора о результатах деятельности Оренбургского казачьего войска войсковой атаман обратил внимание аудитории на то, что любое нарушение дисциплины, обычаев, традиций или установленного порядка ведет к расколу казачьего общества. Он проинформировал казаков о решениях войскового Совета атаманов, который единогласно осудил действия по распространению недостоверной информации, необоснованных обвинений и потребовал незамедлительно провести Круг. Казаки созыв внеочередного Круга Екатеринбургского отдельского казачьего общества «Исетская линия» «Пятый отдел ОКВ» поддержали.

 
 
 

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