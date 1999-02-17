Житель Нижнего Тагила поставил в лесу поклонный крест - в благодарность за спасение от голода

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». Прошлым летом настоятель прихода в честь Воскресения Христова Нижнетагильской епархии иерей Андрей Брагин освятил в Валегином бору поклонный крест, установленный нижнетагильским пенсионером в благодарность лесу за спасение. Надпись гласит: «Поклонный крест хранитель всей вселенной». Нынче пенсионер из Нижнего Тагила Михаил ищет преемников – тех, кто после его смерти продолжит смотреть за крестом и платить за аренду земли.

Эта история началась 50 лет назад. В многодетной поселковой семье (9 человек) кормильцами были только отец с матерью. Чтобы добыть пропитание, отец водил детей в валегинский лес – за ягодами, грибами, травой. Так в голодные послевоенные годы и выжили. Михаил запомнил фразу отца: «Если бы мы жили не при коммунистах, я бы поставил крест в знак благодарности нашему лесу».

Спустя более 50 лет Михаил решил исполнить желание отца. Однако на пути к его реализации столкнулся с трудностями. Больше 5 лет он собирал всевозможные разрешительные бумаги, чтобы арендовать в лесу небольшой участок земли. Пока ждал разрешения, накопил деньги на крест, а потом обратился к нижнетагильскому Владыке с просьбой его освятить. Настоятель Воскресенского храма Андрей Брагин называет поклонный крест важным знаком, освящающим пространство. По словам священника, его присутствие напоминает человеку о его главной миссии: он хозяин этой земли и должен заботится об окружающей природе.

Арендатором лесного участка, где установлен крест, является Михаил, но планирует в дальнейшем выкупить это место. Хотя арендная плата земельного участка составляет всего 50 рублей в год, этот крест для него — память об отце, символ надежды и веры. «Я хочу, чтобы каждый, кто увидит крест, знал, что природа нам дает неоценимые богатства. И нам надо быть к ней добрее: не мусорить, не жечь костры, не рубить деревья», — говорит Михаил. И ищет тех, кто продолжит его дело.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.