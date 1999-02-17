Центр «Дар жизни» проведет ежегодную акцию «Истинная любовь»

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В субботу 16 сентября Центр защиты материнства и детства «Дар жизни», действующий при Скорбященском монастыре Нижнетагильской епархии, проведет ежегодную акцию «Истинная любовь». В день осеннего празднования памяти святых Петра и Февронии Муромских (17 сентября) сотрудники Центра «Дар жизни» снова - уже в четвертый раз - пригласят горожан к разговору об истинной любви. Акция пройдет в Театральном сквере у музыкального фонтана с 13-00 до 16-00. В этом году она расширится и присоединится к общероссийской «Они могли бы пойти в школу», которую проводит Добровольческое общественное движение «За жизнь» (г. Москва).

Важное дополнение: для проведения акции необходима детская и школьная обувь. В период с 5 сентября по 15 сентября неравнодушные горожане могут пожертвовать от 1 до 3 пар детской обуви любого размера (новой или в хорошем состоянии) – для передачи подопечным Центра защиты материнства и детства «Дар жизни». Часы приема: среда и пятница с 15-00 до 18-00, суббота с 12-00 до 15-00. Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 54 (цокольный этаж, вход со стороны подъездов). Телефоны: +7 (922) 183-22-24 и 8 (3435) 21-22-24.