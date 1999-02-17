Православная газета

Православная газета

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Успенский собор приглашает детей в спортивную секцию Кои карате

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». В соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга на ВИЗе действует спортивная секция Кои карате, которой уже два года руководит прихожанин Успенского собора Антон Маевский. С сентября открыт новый набор детей от 5 до 18 лет в детско-юношескую группу. Занятия проводятся в спортивном клубе (ул. Красноуральская, 2Б) рядом с собором в честь Успения Пресвятой Богородицы. Записаться в группу можно по телефону: 8 (982) 668-77-10.

 
 
 

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