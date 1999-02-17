К Дню пожилого человека служба милосердия объявила сбор на подарки одиноким старикам

Екатеринбург, 7 сентября, «Православная газета». Многие боятся старости, и не из-за болезней, а потому что страшно остаться в одиночестве, когда поддержка и забота особенно необходимы. День пожилого человека (в России празднуется 1 октября) призван напомнить всем нам об актуальности пятой заповеди Божией «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле». Речь идет не только о кровных родителях, а об уважении к старости, заботе о немощных людях. Чтобы поддержать своих пожилых подопечных, Православная служба милосердия Екатеринбурга объявила старт традиционной благотворительной акции «Старость в радость».

В этом году в ПСМ планируют поздравить с Днем пожилого человека 188 подопечных - одиноких и тяжело болеющих пенсионеров на патронажных адресах, 100 жителей Дома для престарелых и инвалидов и 30 пациентов неврологического отделения госпиталя ветеранов всех войн, где проходят лечение ветераны Великой Отечественной войны. В списке подарков - радиоприемники для прослушивания радиостанций «Воскресение» и «Вера» (15 штук х 1 500 руб.), т.к. православное радио помогает патронажным подопечным уйти от уныния и тоски. Приемники должны быть оснащены хорошими динамиками – для слабослышащих.

Также нужны гидроколлоидные повязки для лечения пролежней (30 штук х 600 руб.), повязки «Бранолинд» для лечения пролежней (30 штук х 300 руб.), носки (100 пар х 50 руб.) – в этом особенно нуждаются обитатели Дома престарелых. Ветеранов войны сестры милосердия хотят порадовать цветами (130 штук х 80 руб.). В итоге нужно собрать 64 900 рублей. В дополнение к подаркам старикам вручат продуктовые наборы, состоящие из консервов, сладостей, чая, круп и подсолнечного масла. Таким подаркам патронажные подопечные особенно радуются. Принять участие легко: можно сделать пожертвование или приобрести один из подарков и принести в Службу милосердия. Дополнительная информация по телефону диспетчера Православной службы милосердия в Екатеринбурге: (343) 200-07-04.