Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

В МИА «Россия сегодня» 7 сентября состоится пресс-конференция о новом конкурсе художественных произведений, посвященных подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской. Темы ее – о новом конкурсе; о начале VIII сезона Патриаршей литературной премии; о взаимодействии Русской Православной Церкви и писательского сообщества. В конференции будут участвовать председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент; писатель, лауреат Патриаршей литературной премии 2017 г. протоиерей Ярослав Шипов; писательница, номинант Патриаршей литературной премии 2017 г. И. Богданова; генеральный директор издательства «Никея» Н. Бреев.

В музее-заповеднике «Коломенское» в столице России в 7-й раз состоялся Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Посмотреть праздничную программу прибыли 78000 жителей и гостей столицы. В 2016 г. на казачий праздник пришли 72 000 человек, в 2015–58 000, в 2014 г. фестиваль посетили 47 000 человек. Он ежегодно проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы совместно с Советом при Президенте РФ по делам казачества, ВКО «Центральное казачье войско» и Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством. В этом году были задействованы 10 тематических площадок.

Митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха по г.Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами, возглавил пастырскую конференцию в Южном викариатстве на тему «Семейная жизнь священнослужителей», в которой участвовали настоятели и духовенство округа; она состоялось в храме-памятнике Живоначальной Троицы (1000-летия Крещения Руси). По докладам состоялась дискуссия, были намечены новые темы для разработки и докладов на будущих конференциях. Священник Тимофей Куропатов был избран ответственным по подготовке последующих конференций, разработке вопросов и методик по укреплению семей священнослужителей и прихожан.

3-е заседание совместной комиссии Русской Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ состоялось в Москве. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества между медицинскими и религиозными организациями по доабортному психологическому консультированию, учета больных алкоголизмом и совершенствования системы статистического учета, связанного с употреблением алкоголя, взаимодействия Церкви и Минздрава по помощи наркозависимым. Сопредседатели комиссии по вопросам развития здравоохранения – председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и первый заместитель министра здравоохранения И. Каграманян.

Председатель Финансово-хозяйственного управления и правления Фонда «Поддержки строительства храмов г. Москвы» митрополит Рязанский и Михайловский Марк согласовал архитектурно-градостроительное решение (АГР) православного храмового комплекса с храмом Великомученика Георгия Победоносца. Эскизный проект был разработан для нового строительства в Зеленограде. «Храм рассчитан на 700 человек. Внутреннее пространство представляет собой просторную компоновку плана с большой трапезной частью. Очень грамотно решена планировка алтарной части: «удачный» центральный алтарь и боковые помещения для жертвенника и ризницы», – комментирует руководитель архитектурных программ ФХУ протоиерей Андрей Юревич.

В Новоспасском монастыре под председательством епископа Воскресенского Саввы прошли заседания Совета Юго-Восточного викариатства и Совета благочиния ставропигиальных приходов и Патриарших подворий в Московской области. На утверждение членам совета была предложена повестка дня. Участники заседания провели собеседования и проверку знаний кандидатов к рукоположению в священный сан.

Местной религиозной организации «Православный приход храма Святителя Митрофана Воронежского на Хуторской гор. Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» передано в собственность здание православной гимназии «Свет». Соответствующее распоряжение от 8 августа 2017 г. №24971 было выпущено Департаментом городского имущества г. Москвы. Учредитель гимназии – приход. Здание построено в 1953 г., в нем располагались душевые павильоны. В 1990-х гг. силами прихода помещения были переоборудованы и благоустроены под классы гимназии. Настоятель прихода и духовник гимназии – известный проповедник, протоиерей Димитрий Смирнов.

Председатель московского епархиального Отдела религиозного образования иеромонах Онисим (Бамблевский) доложил о поручении Святейшего Патриарха определить в каждом викариатстве по 1–2 опорной воскресной школе, где будут проходить регулярные встречи руководителей и педагогов (не реже раза в 2 месяца) с желательным участием викарного архиерея, и составить график посещения всех аттестованных воскресных школ членами комиссии и сотрудниками отдела (пока – до конца текущего года) по воскресным дням.

В рамках православного фестиваля «Артос» в ВЦ «Сокольники» в Москве состоялась конференция «Уроки столетия: Поместный Собор 1917–1918 гг. в истории и современной жизни Русской Церкви». Фестиваль открыл епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря, председатель Научно-редакционного совета по изданию документов Священного Собора 1917–1918 гг. Прозвучал ряд докладов, в которых были раскрыты различные аспекты значения и деятельности Собора – беспрецедентного события в истории Русской Православной Церкви ― по числу участников, составу, продолжительности и количеству рассмотренных вопросов.

На Петровском бульваре завершаются работы по восстановлению северных врат Высоко-Петровского монастыря: в 2017 г. на месте временных конструкций на въезде в обитель со стороны бульвара были восстановлены часть разрушенной после революции стены и арка святых врат. Это первый из утерянных объектов на территории монастыря, который был восстановлен на историческом месте в Новейшее время. Строительным работам предшествовали изучение архивных материалов и археологические исследования участка монастырской территории.

На базе отдыха «Чудной двор» в Пошехонье состоялись 1-е Ширяевские чтения, организованные Российским союзом эсперантистов. Чтения посвящены отцу Иоанну Ширяеву (1877–1933), с 1905г. служившего в с. Зиновьево Пошехонского уезда. Участники сошлись на мнении, что традиция Ширяевских чтений заслуживает продолжения. Особенно актуальной задачей в этой связи была отмечена необходимость издания произведений отца Иоанна на русском языке.

В Московской духовной академии семинаристы 1-го года обучения встретились со старшим помощником проректора по воспитательной работе иеромонахом Вячеславом (Сорокиным). Для них каникулы закончились – необходимо привыкнуть к новому распорядку дня, требованиям дисциплины, подготовиться к началу первого академического учебного года. Все это стало предметом разговора на встрече с отцом Вячеславом. Впереди распределение по послушаниям, знакомство с библиотекой, с профессорско-преподавательским составом, первые успехи и неудачи.

На Тверском бульваре состоится торжественное открытие фотовыставки «Архитектура русского храма». Экспозиция под открытым небом – подарок москвичам ко Дню города. Все экспонаты – 62 работы выдающихся мастеров фотографии – коллекционные. Экспозиция организована при поддержке Финансово-хозяйственного управления, холдинга «Объединенные кондитеры» и аппарата депутата Государственной Думы, советника Патриарха по вопросам строительства В.И.Ресина. Гостей выставки ожидает приятный сюрприз – дегустация конфет, претендующих на право выпускаться под брендом «Москва».