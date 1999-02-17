Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Купол и крест водружены на реконструируемую часовню Святого Великомученика Иоанна Нового Сочавского на Сенной площади. Молебен перед началом работ возглавил настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы («Спас-на-Сенной») иерей Михаил Малюшин. На богослужении, кроме прихожан храма, присутствовали петербуржцы, которые детьми и взрослыми помнят собор до его разрушения в 1961 г. Среди гостей была правнучка клирика храма протоиерея Евгения Кондратьева, который принял 12 марта 1938 г. мученическую смерть в Левашовской пустоши. В основание креста заложена капсула с именами жертвователей его сооружения.

В Новодевичем монастыре почтили память погибшего 140 лет назад на Шипкинском перевале героя обороны Севастополя и Балканской войны генерала В. Дерожинского. Панихиду отслужил иерей Димитрий Ерин. Генерал погиб во время войны с Турцией в 1876г. при командовании бригадой на Шипке, будучи смертельно ранен при отражении атаки, и скончался в Габрове.

Священнослужители и миряне из Греции и Кипра побывали в Санкт-Петербурге. Группу возглавляли митрополит Коринфский Дионисий (Элладская Православная Церковь). Поездку организовали Патриарший паломнический центр и паломнический отдел Санкт-Петербургской епархии. Гости посетили Николаевский Морской собор и музей-квартиру праведного Иоанна Кронштадского в Кронштадте, помолились у мощей преподобномученицы Марии Гатчинской и святого Серафима Вырицкого на гатчинской земле, побывали у святынь Александро-Невской лавры.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин участвовал в фестивале казачьей культуры «Атаманский клинок». Он состоялся на берегу Орловского карьера и был посвящен памяти командира лейб-гвардии казачьего Его Величества полка графа В. Орлова-Денисова.

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре прошло расширенное заседание епархиального Оргкомитета Санкт-Петербургской епархии, которое по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия возглавил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. Темой заседания стало проведение общегородского крестного хода 12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. «Крестный ход – событие не только епархиальное и даже не только городское, – отметил Владыка Назарий. – Оно значимо для всего Северо-Запада и – шире – для всей Русской Православной Церкви. 12 сентября в этом году приходится на вторник, это будний день, поэтому важно, чтобы люди знали о крестном ходе заранее».

3-й Международной фестиваль колокольного искусства «Невские звоны» откроется 10 сентября 2017 г. в Александро-Невской лавре. Накануне торжеств в день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского свое мастерство продемонстрируют лучшие звонари России и других стран. В рамках фестиваля пройдет концерт известных исполнителей духовной и народной музыки и мастер-класс по колокольным звонам, где каждый сможет попробовать свои силы в этом искусстве. Запланирована детская программа, в которой выступят маленькие звонари из Москвы, Дмитрова и Нижнего Новгорода.

На Московском подворье Валаамского монастыря вернули исторический облик центральному входу в здание. По сохранившимся архивным снимкам, вход в храм первоначально был обрамлен полукруглым навесом, который со временем, как и многое другое, был утрачен. Однако благодаря усилиям специалистов навес теперь выглядит совсем как при строительстве подворья в начале ХХ в. Вместо ветхого козырька теперь красуется арочный балдахин с витиеватыми элементами художественной ковки, которые обрамляют входную дверь. В центре помещен образ Спаса Нерукотворного, перед которым теплится лампада. Венчает композицию золотая главка луковидной формы с крестом.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы, храмовой день Успенского придела Князь-Владимирского собора, в соборе была совершена Божественная литургия с крестным ходом и возглашением многолетия, которую возглавил настоятель протоиерей Владимир Сорокин. За Литургией было совершено молебное пение прославленным во святых членам Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг., открытие которого пришлось в 1917 г. на праздник Успения Пресвятой Богородицы, и заупокойное молитвенное поминовение других членов Священного Собора.

В приходском доме храма Воскресения Христова (у Варшавского вокзала) состоялась встреча молодежного клуба ACTS с молодежной группой Преображенского братства г.Москвы. Более 30 человек собрались за чашкой чая, встреча прошла в теплой обстановке, обсуждались проблемы создания православной молодежной среды общения. «Пой, брат, вот тебе моя рука!» – такими словами закончили встречу ребята, исполнив замечательную песню Романа-Чингиз Бахадова.

Образовательно-просветительский проект для женщин «Благовещение» проводится для слушательниц в возрасте от 17 лет в виде 2-годичного курса «Религия и культура. Основы Православия» в здании Епархиального управления. Занятия дают основы знаний о православном вероучении и богослужении, церковных праздниках и традициях христианского благочестия. Некрещеным занятия помогут подготовиться к принятию таинства Крещения, а крещеным, но не наставленным в вере и не посещающим храм, к полноценному участию в церковной жизни. В программу включены гуманитарные дисциплины, интересные и полезные для современных женщин: культурология, коммуникативная культура, психология, церковное пение. Занятия проводятся с сентября по май раз в неделю.

В возрождающемся Пятогорском женском монастыре прошла конференция «Русская голгофа. Лица и судьбы. Гатчинская епархия», приуроченная к 150-летию праведного Алексия Медведкова и 100-летию начала гонений на Русскую Церковь. На ней выступили докладчики, которые постарались осветить некоторые аспекты жизни и подвигов исповедников и мучеников, несших свое служение на территории Гатчинской епархии. В заключение конференции доклад о жизни и служении протоиерея Иоанна Невдачина, настоятеля Георгиевской полковой церкви Ямбурга, расстрелянного в 1920г. в Кронштадте огласил историк-краевед А.Белобородов.

В г. Приозерске проходили первые, после долгого перерыва, соревнования по сдаче Всероссийских норм ГТО, в которых участвовал ответственный за спорт в Выборгской епархии протоиерей Андрей Виноградов. В 8-й возрастной группе сдавали 6 дисциплин – стрельба из пневматической винтовки, плавание на 50 м., бег на 2 км., подтягивание, сгибание и разгибание туловища из положения лежа, наклоны вперед на гимнастической скамье. По итогам всех видов соревнований батюшка выполнил нормы ГТО на золотой значок.

Запущен чат поддержки на сайте храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах. По наблюдениям разработчиков, это единственный чат поддержки онлайн-консультанта на православном приходском сайте, который ведет священник. Более года на Иоанновском приходе уже работает телефон дежурного священника, который передается дежурному клирику для постоянной связи – на номер приходит до 10 вызовов в день. По словам отца Артемия, спрашивают, в основном, о требах, задают вопросы о необходимых условиях для Крещения, Венчания и отпевания. Однако с появлением чата на сообщения может отвечать каждый клирик, имеющий свободное время для переписки. К чату подключены настоятель храма отец Артемий, штатный священник – отец Сергий Ломакин и помощник по катехизации, разработчик приложения, алтарник храма П. Бушуев.

Международная философская конференция «Русский логос: горизонты осмысления» пройдет 25–28 сентября; основная площадка – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет). Она посвящена традициям русской мысли в многообразных опытах философского, религиозного, общественно-политического, литературно-поэтического и художественного дискурсов во всем их жанровом, идеологическом и историческом своеобразии и противоречивости. Оргкомитет предполагает собрать на одной площадке представителей различных мировоззренческих позиций, научных дисциплин и традиций, исследующих полифонию русской мысли. Цель конференции – обсуждение возможностей и форм рецепции национальной социально-гуманитарной мысли, ее исторически сложившегося архива в современных философских, религиозных, политических и поэтических практиках.