Неделя: 13 новостей православного Урала

Состоялась встреча руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерея Игоря Бачинина и первого заместителя министра образования Свердловской области Нины Викторовны Журавлевой. Предметом обсуждения стали планы реализации социально-педагогического проекта «Будь здоров!» на 2017–2018 учебный год. Проект «Будь здоров!» реализуется в Свердловской области с 2005 года, ежегодно в нем принимают участие более ста классов средних школ. Деятельность проекта направлена на сохранение и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения. В рамках этой деятельности объединяются усилия государства, Церкви, общественных организаций в формировании культуры здорового образа жизни в молодежной среде.

В Православном информационно-библиотечном центре открыта выставка «Во успении мира не оставила еси…», посвященная одному из двунадесятых праздников – Успению Пресвятой Богородицы. О духовном значении праздника, истории его возникновения и праздновании повествуют в своих проповедях свт. Феофан Затворник, свт. Лука (Войно-Ясенецкий), свщмч. Фаддей (Успенский), свт. Филарет (Дроздов), архим. Иоанн (Крестьянкин), схиигумен Авраам (Рейдман) и многие другие. Один из разделов выставки занимают книги о земной жизни Пресвятой Богородицы, чудотворных иконах и чудесах по молитвам Божией Матери.

Учащиеся Екатеринбургской Духовной и православной гимназии во имя Симеона Верхотурского, а также студенты Миссионерского института станут участниками встречи с епископом Егорьевским Тихоном, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, которая пройдет на площадке нового мультимедийного музея «Россия – Моя история». Встреча состоится в Екатеринбурге в день торжественного открытия Парка Истории. После церемонии открытия Владыка Тихон выступит с лекцией на тему «Февральская революция – что это было?» Слушателями лекции станут школьники и студенты уральской столицы. По окончании встречи Владыка Тихон ответит на вопросы молодежи.

Прихожане и казаки хутора Черноусовский приняли участие в ремонте трапезной храма в честь Святой Троицы села Черноусово. На предложение помочь казаки откликнулись сразу и потрудились на славу – разобрали в трапезной старый прогнивший пол, убрали лишнюю землю, засыпали площадку отсевом и щебенкой для дальнейшего бетонирования. После ударной работы казаков угостили вкусным обедом, приготовленным прихожанками храма.

В канун Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Кирилл совершил освящение новых каменных резных крестов на могилах игумений Ново-Тихвинского монастыря, настоятельствовавших в дореволюционные годы. Кресты установлены перед алтарем собора в честь Святого Александра Невского. В слове при освящении Высокопреосвященнейший Владыка сказал о том, что крест – это самый главный символ христианства. И это является благим и богоугодным делом – освящать кресты на могилах благочестивых людей. Примечательно, что находясь рядом с могилами прежде отшедших благочестивых людей люди всегда чувствуют не скорбь, не тяжесть, а мир и утешение.

Молодежный отдел епархии участвовал в поиске разбившегося под Нижним Тагилом в 1942 г. самолета. Поисковики отыскали фрагменты останков всех членов экипажа и пассажиров. Сейчас решается вопрос о передаче личных вещей родственникам и захоронении останков на родной земле. Работы проходили на высоте 650 м на склонах Уральского хребта в сложных условиях каменной морены: поисковики работали без лопат, передвигая тяжелые камни. На месте падения самолета была отслужена заупокойная лития, после завершения которой руководитель отдела протоиерей Александр Сандырев обратился к поисковикам со словами благодарности.

Проект «Рисуем счастье: много деток – хорошо!» по росписи забора у храма во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца был презентован на секции преподавателей ИЗО и ДПИ XIII Съезда законоучителей. В качестве организатора проекта выступили сразу два отдела епархии: молодежный отдел и отдел культуры. А помогали им в этом художники объединения «Арт-десант». Сам проект, о котором рассказали организаторы, состоял из нескольких этапов: сначала объявили конкурс детских рисунков на тему праздников в многодетных семьях, отобрали лучшие, перенесли контуры рисунков на стену забора у храма, а затем с помощью всех желающих эти рисунки на заборе разрисовали в красках.

На Пятый областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье» в обновленный городской парк Новой Ляли съехались 39 певческих коллективов из 19 населенных пунктов Свердловской области. В течение пяти часов над рекой Лялей звучали русские народные, плясовые, татарские, башкирские, немецкие, казачьи песни. Среди почетных гостей – представители областной и местной власти, духовенство Нижнетагильской епархии. Фестиваль, ежегодно собирающий на одну концертную площадку лучшие творческие коллективы Свердловской области, открыл лауреат премии губернатора Свердловской области, кавалер Дружбы народов народный артист России И. Пермяков. Настоятель прихода Воскресения Христова в городе Новая Ляля иерей Николай Мелехин благословил присутствующих.

В праздник иконе Божией Матери, именуемой «Всецарица» епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, совершил Божественную литургию в храме в честь Преображения Господня г. Екатеринбурга. Его Преосвященству сослужили благочинный Преображенского округа храмов Екатеринбурга протоиерей, настоятель Преображеского храма Николай Ладюк, духовенства храма и Екатеринбургской епархии. По завершении богослужения Владыка совершил молебен перед иконой «Всецарица» и панихиду по игумену Лавру (Короткову), почившему в 2016 г., и, обратившись к собравшимся со словом назидания, преподал архипастырское благословение.

Миссионерский институт Екатеринбургской епархии продолжает прием студентов. До 30 сентября 2017 года продлен срок приема документов на заочную форму обучения. Обучение в вузе бесплатное. В Миссионерский институт принимаются православные христиане, имеющие письменное благословение духовника или настоятеля храма. Поступление по результатам ЕГЭ или на основе вступительных испытаний. Институт ведет подготовку студентов по направлению 48.03.01 «Теология», квалификация «Бакалавр», профили подготовки – «Систематическая теология Православия», «История Церкви». Срок обучения на вечернем и заочном отделении – 5 лет.

Паломнический отдел Екатеринбургской епархии в рамках XIII Съезда православных законоучителей провел для участников форума православную экскурсию «Романовы. 1918 год. Екатеринбург». Традиционно турфирмы показывают гостям города Храм-на-Крови и монастырь на Ганиной Яме, которые напрямую связаны с последними днями жизни Царственных Страстотерпцев. Паломнический отдел для участников Съезда законоучителей провел обзорную экскурсию по местам, которые обычно не входят в традиционный маршрут, но так же связаны с екатеринбургской трагедией 1918 года.

В сельской администрации села Невьянское Алапаевского благочиния провели координационный совет, в работе которого приняли участие представители сельской и законодательной власти, общественности, предприниматели и другие. Повесткой дня стало обсуждение грядущего юбилея – 400-летия со дня образования села. В связи с событием приняли решение организовать оргкомитет, первое заседание которого пройдет в сентябре. Другим важным вопросом стало восстановление часовни в деревне Ключи – местное население намерено продолжить ее реставрацию при участии Думы и Общественной палаты. Также запланировали строительство трех объектов – спортивного, культурно-массового и музейного назначения.

Церковь в селе Исетское Каменского района, выстроенная в 1917 году на высоком берегу Исети, привлекает внимание многих туристов. В августе здесь побывали прихожане храма в честь Свв. Кирилла и Мефодия из Екатеринбурга, а также учащиеся воскресной школы поселка Новоуткинск Первоуральского городского округа, которых настоятель храма в честь Успения Божией Матери (пос. Новоуткинск) протоиерей Александр Никулин благословил пройти по святым местам Каменского района. Местные жители встретили ребят радушно – угостили, рассказали историю поселения, строительства и разрушения храма, провели экскурсию. Все вместе в приделе во имя Ильи Пророка пропели тропарь святому – впервые за 77 лет со времени закрытия. Впервые в истории этого храма прозвучал из уст детей и тропарь св. Царевичу Алексию – в день его рождения.