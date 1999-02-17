Неделя: 47 новостей православной России

1 сентября начинается прием заявок на заочный этап 4-го сезона Международного детско-юношеского конкурса среди учащихся 6–11 классов «Лето Господне» имени И.С.Шмелева. Подать работу на конкурс можно на его сайте в разделе «Заявка на участие»: достаточно заполнить анкету и прикрепить творческую работу в электронном виде. Тематические направления конкурса предполагают знакомство с историческими материалами, древнерусскими текстами, классическими и современными литературными произведениями, отражающими систему православных ценностей.

14 ребят из православного приюта г. Коломны вместе с воспитателями побывали в Артемиево-Веркольском монастыре. Их паломничество началось с Божественной литургии и Причастия Святых Христовых Таин в Казанском храме обители. Ребята из детского социально-реабилитационного центра имени Благоверной Княгини Евфросинии Московской, который работает при Троицком храме в Коломне, приезжают на Пинежье не первый год. Центр создан по инициативе протоиерея Вадима Маркина и существует исключительно на средства благотворителей. В нем две группы – для малышей и ребят среднего возраста.

Храм Святителя Николая в пос. Волго-Каспийский Астраханской митрополии посетили учителя английского языка Южного федерального округа (Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Краснодарской областей) в рамках изучения социума школы и проекта «Окружающий меня мир» межрегиональной методической школы учителей английского языка. Настоятель храма протоиерей Константин Широков рассказал паломникам об истории Православия в крае, появлении храма в пос. Волго-Каспийский и работе приходской общины по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

При храме во имя Святителя Николая г. Сельцо Брянской епархии начал свою работу пункт социальной помощи (координатор работы пункта – помощник благочинного Брянского района Е.Е.Володченкова). Вместе с сотрудниками социальной службы благочиния была выдана гуманитарная помощь овощной консервацией, предоставленной благотворительным фондом «Фонд продовольствия Русь». При содействии социальных работников прихода Казанской Иконы Божией Матери г. Людиново из соседней Калужской епархии помощь оказали 99 семьям: многодетным, малоимущим, матерям одиночкам, инвалидам, одиноким пожилым людям. Инвалидам, лишенным возможности передвигаться, помощь была доставлена на дом.

В попразднство Успения Пресвятой Богородицы, воспоминание перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь и день празднования Феодоровской иконе Божией Матери по приглашению митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта и губернатора Костромской области С.К. Ситникова митрополит Астанайский и Казахстанский Александр прибыл в г. Кострому, где возглавил торжества по случаю праздника Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. Владыка Александр совершил Божественную литургию в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы, где пребывает чудотворный Феодоровский образ Царицы Небесной. По Литургии в крестном ходе участвовали несколько тысяч человек – костромичей и паломников.

Урюпинск облетели на вертолете с чудотворной иконой Божией Матери «Урюпинская», особо почитаемым в Волгоградской области; воздушный крестный ход совершен по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея. В нем участвовали Владыка, благочинный Урюпинского округа протоиерей Алексий Маслов и клирик кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы иерей Андрей Кончагин. С образом на борту они облетели весь город, кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы и здание Епархиального управления. Во время облета был отслужен молебен Пресвятой Богородице.

Руководитель Отдела по работе с молодежью Великоустюжской епархии иерей Феодор Фомин встретился с настоятелем храма Казанской Иконы Божией Матери г. Никольска иереем Александром Мелковым и помощниками настоятеля по работе с молодежью. Участники собрания обсудили план работы молодежного отдела на предстоящий учебный год: просветительские беседы с учащимися школ и студентами, работу со старшими воспитанниками воскресной школы, организацию культурной и волонтерской деятельности молодежи на приходе. Отец Феодор отметил важность преемственности в работе с молодежью, когда выпускники воскресной школы пополняют ряды молодежного актива прихода.

При участии женсовета Воронежской митрополии продолжается акция «Корзина добра» – по благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Лискинского, женсовет совместно с благотворительными фондами «Русь» и «София» оказывают помощь нуждающимся, 3 месяца продолжается акция для 59 пожилых, одиноких граждан г. Воронежа и Воронежской области. Наиболее нуждающимся многодетным, инвалидам, пожилым людям была роздана социальная помощь в виде молочной продукции, печенья и других продуктов питания.

С 6 по 11 сентября 2017 г. в г. Чите пройдет православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», где будут представлены крупнейшие монастыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви из России, Беларуси, Греции, Палестины, Украины и можно будет приобрести церковную утварь, иконы, продукты пчеловодства и многое другое. Впервые на выставке будет представлена экспозиция из монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма «Исторический перелом эпох – заговор и отстранение Царя Николая II от власти в 1917 г.».

В гости к воспитанникам 5-й смены детского летнего духовно-патриотического лагеря «Радуга» Георгиевской епархии приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон провел для Владыки Феофилакта экскурсию и рассказал ему о деятельности лагеря и о его истории. Затем архиереи побывали на торжественном построении воспитанников лагеря и посмотрели небольшой концерт, который дети показали на сцене театрально-концертной площадки Архиерейского подворья в ст. Незлобной.

На приходе Покрова Пресвятой Богородицы г. Калининграда был проведен мастер-класс по плетению кос прихожанкой храма, руководителем студии красоты В. Одуевой. «Коса – девичья краса», – издавна говорили наши предки. В мастер-классе с удовольствием участвовали младшие и старшие воспитанницы воскресной школы храма, их мамы и бабушки.

Храм во имя Великомученика Георгия Победоносца в дер. Романово Медынского района Калужской митрополии посетила группа детей и воспитателей детского сада «Солнышко». Они принесли с собой фрукты и мед, освященные настоятелем храма священником Александром Земцовым. Батюшка рассказал детям о житии блаженного Лаврентия Калужского и ответил на интересующие детей вопросы.

Участники факультатива «Православное краеведение» при Православных богословских курсах (ПБК) Кемеровской епархии участвовали в краеведческой экспедиции в не сохранившийся до наших дней населенный пункт – пос. Кольцовка, что в 90 км от областного центра. Акция, в рамках проекта «Память», организована Музеем истории Православия на земле Кузнецкой, при участии кураторов факультатива – протоиерея Максима Мальцева и И.П. Маркиной. Целью ее стал сбор сведений о пострадавших в период массовых репрессий и привлечение интереса к историческому прошлому нашего Отечества. Участникам акции удалось пообщаться с несколькими потомками жителей Кольцовки, узнать о трагических событиях 30-х годов прошлого века, которые до сих пор сохранились в памяти людей.

В с. Никульчно Слободского района прошел ежегодный форум православной молодежи вятской земли «Никулицкий городок – 2017». Участниками мероприятия стали более 50 человек. Для них была проведена эстафета по городищу. Проходя различные этапы и выполняя задания, активисты православных клубов смогли поближе познакомиться друг с другом. Студент Вятского духовного училища Д. Шубин провел семинар по молодежному служению, на котором участники узнали об основных реализуемых молодежных проектах в Епархии, смогли предложить идеи по развитию православного молодежного движения на Вятке. Ребята поиграли в русские игры, которые провела семья Д. и И. Мальцевых – авторов проекта «Школа православной матери».

Нефтекамская епархия продолжает работу над реализацией проекта «Организация передвижной фотовыставки – „По святым местам родного края”» о храмах и монастырях северо-запада Башкирии. Реализация проекта стала возможна благодаря участию и победе в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016–2017». Руководитель проекта протоиерей Георгий Заварский и фотограф епархии П.К. Онофрей проделали большую работу, часть материала уже отснята, составлены исторические справки о храмах. Открытие планируется на октябрь 2017 г.; с экспозицией смогут познакомиться жители не только Нефтекамска, но и всех крупных городов и населенных пунктов епархии.

Петрозаводская епархия

В воскресной школе прихода храма Рождества Христова г. Суоярви проходила летняя площадка, посвященная 790-летию Крещения карелов. Сквозной нитью ее были беседы, рассказы, презентации, видеоролики: кто и зачем крестил карелов 790 лет назад, как они сами отнеслись к новой вере, чем так важна эта дата? Рассказывалось о святых, в земле Карельской просиявших, и о современных монастырях Карелии. Итогом этих бесед стала игра «Что? Где? Когда?» и изготовление карты погостов древней карельской земли.

49 человек, включая 37 детей, стали участниками выездной программы с посещением Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Паломническую поездку организовал музей-заповедник «Кижи» совместно с приходом Спасо-Преображенского храма о. Кижи, в рамках проекта «Детский центр „Преображение“» – лауреата Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2016 – 2017». Среди участников были 24 подростка, воспитанники петрозаводского центра помощи детям «Надежда», попавшие в трудную жизненную ситуацию, – многие из них остались без попечения родителей.

В строящемся храме в честь Иконы Божией Матери «Владимирская» в микрорайоне «Птицефабрика» отметили праздник Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня и день чествования Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Настоятель храма протоиерей Павел Лехмус отслужил водосвятный молебен и освятил мед. После службы прошло чаепитие с батюшкой, где отец Павел рассказал присутствующим о празднике. Рядом с церковью была устроена ярмарка Карельского общества пчеловодов.

По прибытии на богослужение в Митрофаниевскую женскую пустынь митрополит Петрозаводский и Карельский Константин благословил участников крестного хода из Важеозерского Спасо-Преображенского монастыря в пустынь. Подобные крестные ходы совершаются уже почти 20 лет. В этом году шествующих было примерно 200 человек. Продолжительность хода по лесным дорогам более 4 км. Паломники прибыли на богослужение в честь престольного праздника обители.

Тульская епархия

В завершение месяца митрополит Тульский и Ефремовский Алексий подвел итоги епархиальной деятельности, заслушав доклады руководителей профильных епархиальных отделов и благочиний. Были обсуждены организационные вопросы по проведению первого празднования Собора Тульских святых в составе, ранее утвержденном Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По результатам обсуждения была создана контактная группа. Завершая встречу, Владыка митрополит поблагодарил собравшихся за труды во славу Божию и на радость людям, после чего благословил всех на дальнейшее добросовестное служение Матери Церкви.

В День солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается 3 сентября, в Николо-Владимирском храме г. Тулы состоится церемония награждения победителей конкурса детских рисунков «Не уроните шар земной». Это мероприятие проводится при участии прихода, потому что любовь к окружающим, милосердие, терпимость, уважение и горячая молитва за всех, кто рядом присуща каждому православному человеку.

В Алексине на территории православного комплекса «Факел», где расположен храм во имя Страстотерпца Цесаревича Алексия, отмечавший в этот день свой престольный праздник, прошел V юбилейный межрегиональный фестиваль православной и патриотической авторской песни «Алексинский благовест», посвященный дню рождения Святого Царевича. Приехавшие на фестиваль перед началом гала-концерта побывали на праздничной Божественной литургии.

В Свято-Никольском соборе Епифани, на «красной площади» перед храмом начал свою работу фестиваль «Епифанская ярмарка – казачий круг», проходящая в рамках Межрегионального проекта «На Дону стоим! Дон славим!» Епифань основана более 400-лет назад как форпост на южной границе Московского государства – здесь, на Дону, епифанские стрельцы и казаки отражали набеги крымских ханов, прикрывая Тулу, всегда являвшуюся арсеналом и щитом России. Именно поэтому на Епифанской ярмарке отводится почетное место рассказу о казачьих традициях на интерактивной площадке «Казачья станица».

Владимирская епархия

Состоялось освящение часовни во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира при КТТК «Золотые ворота» в дер. Рукав Собинского района. Чин освящения возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Слова поздравления прозвучали в этот день от заместителя председателя Законодательного собрания Владимирской области О.Н. Хохловой и благочинного Западного округа г. Владимира протоиерея Анатолия Сегеды.

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия начал свою работу недельный паломнический лагерь для молодежи. Первый день занятий открылся молебном на начало благого дела, который совершил руководитель Отдела по работе с молодежью и Паломнической службы Владимирской епархии протоиерей Анатолий Сегеда. Молодые люди будут знакомиться с православной культурой, историческим и культурным наследием Владимира, Боголюбова и Суздаля.

В с. Борисоглеб Судогодского района торжественно отметили 150-летие со дня рождения священномученика ХХ в. Константина Снятиновского. В храме Казанской Иконы Божией Матери Божественную литургию возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Торжество украсила выставка о жизни и подвиге священномученика. На доме, где родился и вырос святой, была установлена мемориальная доска. Все гости получили памятные подарки с житием священномученика Константина.

Прошли двухдневные торжества, посвященные 900-летию основания Спасо-Преображенского храма г. Владимира. Богослужение в эти праздничные для прихода дни возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Настоятель Спасо-Преображенского храма благочинный Суздальского района протоиерей Георгий Горбачук напомнил древнюю историю храма. В день праздника он напомнил историю события Преображения. В завершение богослужения Владыка совершил чин освящения плодов, после чего состоялся крестный ход вокруг храма.

Южно-Сахалинская епархия

Завершился 5-й юбилейный пеший поход по восточному и западному побережью полуострова Тонино-Анивский острова Сахалин (Корсаковский район) под названием «Бородино 2017». Он был посвящен 205-летию Бородинской битвы и памяти святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского, апостола Аляски. Преодолели более 110 км за 9 дней (в среднем проходили от 13 до 19 км в день). Организатором и непосредственным участником мероприятия выступил настоятель анивского прихода во имя Прп. Серафима Саровского протоиерей Димитрий Юзеев. Всего в поход отправилось 17 человек в возрасте от 14 до 45 лет и собака по кличке Макота.

Богомольцы из Свято-Вознесенского храма г. Корсакова отметили 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия, митрополита Московского, восхождением к поклонному кресту. Они решили почтить память Святителя Иннокентия своеобразно – после постовой, так называемой, «аллилуйной» службы, которая приближает молящихся к великопостному богослужению с поклонами, с молитвой св. Ефрема Сирина, богомольцы направились к г. Юнона близ порта «Пригородное», на вершине которой в 2013г. был водружен 9-метровый православный крест; там был отслужен молебен святителю Иннокентию. В завершение молитвенного похода всех ждала вкусная трапеза.

В Свято-Введенском приходе северного пос. Ноглики действует кружок по изучению святого Евангелия. Занятия проводит супруга настоятеля – матушка Е. Чубаркова. Раз в неделю все желающие изучать Святое Писание собираются в Свято-Введенском приходе. Темы занятий последовательны, по Евангелию от Матфея. Прочитав совместно несколько стихов Святого Писания, собравшиеся подробно разбирают написанное – сначала в обычном понимании, на примерах нашей обычной жизни, а затем в свете святоотеческого учения.

Приход Святителя Тихона Московского в Поронайске в рамках очередного визита на Сахалин «Корабля дружбы» посетила делегация из японского города Китами – побратима Поронайска. Города-побратимы регулярно обмениваются делегациями. Гости из Японии знакомятся с достопримечательностями Поронайска, и неизменной традицией стало посещение прихода Святителя Тихона Московского, благоукрашения всего города.

Костромская епархия

Глава Костромской митрополии митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт в составе делегации посетил реабилитационный центр помощи страдающим нар-козависимостью. В небольшой экскурсии гостям показали дом, в котором живут подопечные центра, и прилегающую территорию в живописном уголке Соснового Бора. Была достигнута договоренность о совместной работе в сфере профилактики наркомании между волонтерами центра, Костромской епархией, правоохранительными органами и другими заинтересованными организациями.

В этом году Кострома празднует свое 865-летие и 73-ю годовщину образования Костромской области. Открытие празднований состоялось на Сусанинской площади города. Глава митрополии Владыка Ферапонт поздравил костромичей с юбилейной датой, преподал костромичам свое благословение и выразил уверенность, что Господь и дальше будет хранить Своим покровом костромскую землю: костромичи должны так же, как их благочестивые предки, твердо хранить Православную веру.

В Свято-Введенском Тол-гском женском монастыре праздновали память Толгской иконы Божией Матери и 30-летие возрождения обители. Торжества возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. После Божественной литургии был совершен крестный ход в кедровник – кедровую рощу на месте явления Толгской иконы Божией Матери. Она была посажена в XVI в. в память о чудесном обретении иконы. По завершении крестного хода митрополит Ювеналий огласил Патриаршее приветствие участникам торжеств, посвященных 30-летию передачи Русской Православной Церкви Толгского монастыря.

Строительную площадку Костромского кремля с рабочим визитом посетил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Глава митрополии осуществил плановую проверку ведущихся на объекте работ. После осмотра здания будущего Богоявленского храма и колокольни Правящий архиерей провел совещание по основным вопросам текущего этапа строительства в рамках рабочей группы штаба строительства кремля.

Курганская епархия

По благословению митрополита Курганского и Белозерского Иосифа в Богоявленском храме г. Петухово побывали мощи святых новомучеников и исповедников Российских. Во всех храмах благочинный Восточного церковного округа протоиерей Георгий Красников вместе с прихожанами совершал молебное пение с чтением акафиста святым исповедникам Русской земли. Каждый из присутствующих мог приложиться к ковчегам и попросить помощи угодников Божиих. Затем святыни были увезены для поклонения в Макушинский район, где их встретил настоятель храма Архангела Михаила г. Макушино протоиерей Сергий Киржацких.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Михаил Артемов посетил полицейский участок №1. По просьбе руководства священник провел беседу с несовершеннолетними, находящимися на учете органов полиции: он рассказал ребятам о жизни Русских святых, в частности о жизни, подвигах, чудесах, служении Богу и людям преподобного Серафима Саровского, и о том, почему нам нужно брать пример именно с таких людей. Ребята выслушали священника, после чего задали интересующие их вопросы.

Руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Владимир Алексеев с сестрами милосердия посетили Центр адаптации бездомных. По просьбе жильцов центра священник совершил водосвятный молебен, а затем все помещения окропили святой водой. Каждый присутствующий имел возможность пообщаться со священником. Позже состоялась рабочая встреча с руководством центра – обсуждались текущие вопросы взаимодействия.

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф посетил с архипастырским визитом райцентр с. Половинное. Многочисленные прихожане приветствовали архипастыря и преподнесли ему хлеб-соль и букет цветов. В храме Владыка приложился к святым иконам, пообщался с приходской общиной, священнослужителями, руководством района по вопросам их сотрудничества и совместной деятельности. Затем все участники встречи посетили строительную площадку на центральной площади села, где продолжается строительство нового каменного храма в честь Святой Троицы.

Новосибирская епархия

В Болотнинском районе стартовала благотворительная акция, приуроченная в этом году к 80-летию Новосибирской области. На корабле-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный» миссионеры из Новосибирска посетят 52 отдаленных поселения Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов области. Уже более 20 лет акция организуется совместными усилиями Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви и Правительства Новосибирской области. Активно участвуют в ней министерства здравоохранения, социального развития и региональной политики.

Музей, посвященный репрессиям, открывают у Святого источника в пос. Ложок. В местном храме уже давно изучают историю бывшего здесь штрафного лагеря – собрали много информации, теперь собирают экспонаты, о помощи просят родственников репрессированных. Репрессированным (не только служителям Церкви – крестьянам, дворянам, интеллигенции) в храме решили посвятить музей. Именно здесь, в Ложке, когда-то был один из самых жестоких штрафных лагерей. Заключенные работали в карьере даже в самый лютый мороз. Об искитимском островке ГУЛага батюшка написал целую книгу. К Святому источнику у храма в Ложке едут со всей страны – дефицита посетителей в музее не будет.

В ИК строгого режима №21 (п. Горный) состоялась презентация народного альманаха творческих работ новосибирских авторов «Все начинается с любви», изданного в мае 2017 г. в издательском центре «Светоч» областной организации «Общество книголюбов». Осужденные исправительного учреждения познакомились с литературным материалом по краеведению. Презентация перешла в беседу о смысле жизни, о нравственности, о необходимости каждого человека жить по совести. Осужденные активно участвовали в беседе, задавали вопросы.

Объявлены победители регионального гранатового конкурса «Православная инициатива в Новосибирской митрополии» – до сбора средств экспертами было допущено 34 заявки, сбор осуществляли 33 заявителя. 17 проектов были признаны победителями конкурса. Проекты поддержали 572 сторонника, общая сумма привлеченных средств составила 2 093 348 рублей. Согласно Извещению о проведении конкурса, недостающая сумма будет дофинансирована из грантового фонда конкурса; по завершении оформления договоров и получении необходимой суммы в виде двух траншей победители конкурса могут приступить к реализации проектов, которая должна завершиться до 30 декабря 2017 г.

Красноярская епархия

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (святитель Лука)» побывает в г. Шарыпово и населенных пунктах Шарыповского района и завершит поездку 1 сентября на территории Республики Хакасия (каноническая территория Абаканской епархии). Напомним, что при консультативно-диагностическом центре действует окормляемый местным духовенством вагон-храм во имя Святой Равноапостольной Княгини Ольги.

В день престольного праздника Успенской мужской обители Красноярска в культурно-историческом центре «Успенский» состоялся фестиваль народного творчества «Успенская ярмарка», посвященный празднику и годовщине центра. Литургию в обители возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Организатор фестиваля – Государственный центр народного творчества Красноярского края при поддержке Красноярской епархии Русской Православной Церкви и Министерства культуры края.

Руководители станичных обществ Енисейского войскового казачьего общества собрались в с. Ермаковское. В приветственном слове их благословил председатель отдела по взаимодействию с Енисейским казачеством Красноярской мит-рополии, заместитель председателя Общественного совета при МУ МВД «Красноярское», настоятель Пантелеимоновского храма г. Красноярска протоиерей Андрей Казанцев. Затем собравшиеся атаманы во главе с атаманом ЕВКО казачьим генералом П.Артамоновым обсудили хозяйственные и организационные вопросы жизни казачьих станиц Приенисейской Сибири.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон стал гостем смены «Команда–2019» проекта «Территория инициативной молодежи „Юниор “» в детском оздоровительном лагере «Восток» ОАО «РЖД». По прибытии Его Высокопреосвященство встретила руководитель проекта А.Юшкова, рассказавшая о работе «ТИМ „Юниор“» и смены «Команда–2019», собравшей событийных волонтеров со всего края. Лучшие из них будут участвовать в проведении XXX Всемирной летней Универсиады, которая состоится в Красноярске через два года. Владыка Пантелеимон поприветствовал участников ТИМ «Юниор» на общем сборе.