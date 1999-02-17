Пациентам неврологического интерната рассказали об уральских святых

Екатеринбург, 6 сентября, «Православная газета». В духовно-просветительском центре «Древо познания» города Тавды провели беседу для проживающих в Тавдинском психоневрологическом интернате. Сотрудники ДПЦ «Древо познания» рассказали гостям о святых Царственных страстотерпцах, о преподобномученице Великой княгине Елисавете Феодоровне, праведном Симеоне Верхотурском и святом месте «Тавдинский Ржавец». Также жители интерната познакомились с выставками «Богатства земли уральской», «Учебные принадлежности XX века» и «К истокам народной культуры». Визит оказался удачным, и потому его организаторы наметили планы дальнейшего сотрудничества лечебного учреждения с просветительским центром.