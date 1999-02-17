Сестры милосердия хранят память о каждом подопечном, ушедшем в вечность

Екатеринбург, 6 сентября, «Православная газета». За каждым адресом, опекаемым патронажными сестрами Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, стоит особая история. И потому память о каждом подопечном, ушедшем в вечность, сестры милосердия сохраняют надолго. Летом прошлого года в екатеринбургскую службу милосердия обратились соседи пожилой супружеской пары: Ролана Николаевна перенесла инсульт, а ее супруг инвалид 2 группы Владимир Николаевич в силу своего возраста не мог обеспечить за лежачей больной особый уход. Поскольку своих детей у стариков не было этим занялись сестры милосердия и их добровольные помощники. Профессиональный педагог Ролана Николаевна, всю свою жизнь посвятившая воспитанию и обучению чужих детей и сохранившая светлый взгляд на мир, только в беспомощном состоянии обратилась к Богу. За два дня до ухода в вечность она причастилась Святых Христовых Таин и отошла ко Господу с мирным сердцем. Через какое-то время в службу милосердия от Владимира Николаевича пришло письмо, в котором он горячо благодарил сестер милосердия за неоценимую помощь по уходу за тяжелобольной лежачей супругой.