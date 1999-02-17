Стартовал школьный тур олимпиады «Основы православной культуры»

Екатеринбург, 6 сентября, «Православная газета». С началом учебного года в воскресных школах Екатеринбургской митрополии стартовал школьный тур юбилейной Общероссийской олимпиады «Русь святая, храни веру православную». Ее основная тема - «Научи меня, Боже, любить Всем умом Тебя, всем помышленьем» и посвящена духовной поэзии Великого князя К.К. Романова (К.Р.) и графа А.К. Толстого. Выбор темы связан с юбилейными датами: в 2017 году отмечается 200-летие со дня рождения графа Алексея Толстого, а в 2018 году – 160-летие со дня рождения Великого князя Константина Константиновича, духовная поэзия которых является не только жемчужиной отечественной литературы, но и ярким примером мировосприятия в традиции Священного Предания Церкви.

Локальная тема олимпиады связана с Крымом периода династии Романовых и 150-летием со дня рождения императора Николая II, которое будет отмечаться в 2018 году. Крым был любимым местом пребывания Царской семьи, а потому одна из тем олимпиады так и называется - «Царский Крым». Тема позволяет понять, что именно вызвало симпатии венценосной семьи к Крыму и что сам полуостров получил в наследие от любивших его царей. Также красной нитью в заданиях всех туров олимпиады пройдет тема XXVI международных образовательных Рождественских чтений «Нравственность и будущее человечества». По мнению организаторов, школьный тур олимпиады носит ознакомительно-просветительский характер, и его материалы будут полезны учащимся независимо от модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ.