Большим концертом отметили жители с. Косулино престольный праздник храма

Екатеринбург, 6 сентября, «Православная газета». Священники и миряне косулинского прихода встретили день святых мучеников Флора и Лавра в храме. На престольный праздник прибыло много гостей. Вместе с настоятелем храма свв. мчч. Флора и Лавра протоиереем Александром Дубасовым в алтаре молились настоятель храма в честь Вознесения Господня, с. Большие Брусяны, благочинный Белоярского благочиния протоиерей Иоанн Лозовой, настоятель храма во имя святой равноапостольной Нины в п. Садовый протоиерей Геннадий Шульгин, настоятель храма в честь Рождества Христова с. Липовское протоиерей Сергий Слепухин, клирик храма во имя пророка Божиего Илии с. Малые Брусяны иеромонах Андрей (Кудрявцев), настоятель храма во имя святой блаженной Матроны Московской р. п. Верхнее Дуброво иеромонах Лазарь (Исаков), настоятель храма во имя святой великомученицы Варвары, п. Уральский иерей Алексей Сеченых и настоятель храма во имя святой великомученицы Варвары в с. Махнево иерей Алексей Власов.

Возглавил Божественную Литургию руководитель отдела по взаимодействию Церкви и общества Каменской епархии иеромонах Гавриил (Горин). После чтения Евангелия иеромонах Лазарь (Исаков) обратился к присутствующим с проповедью, в которой напомнил собравшимся житие святых мучеников и призвал всех следовать избранными ими спасительным путем. После прозвучавших поздравлений с престольным праздником и всеобщей трапезы торжества продолжил концерт. Праздничную программу подготовили творческие коллективы косулинского Дома культуры «Юбилейный», с которым приход связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.