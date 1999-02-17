Православный детский центр «Успенский» объявил дополнительный набор детей

Екатеринбург, 6 сентября, «Православная газета». После летних каникул в детском приходском центре «Успенский» храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга открылся новый сезон работы. Он начался в День знаний и совпал с празднованием первой годовщиной своего существования. Празднование открыл настоятель Успенского собора о. Евгений Попиченко. Программа центра «Успенский» рассчитана на пребывание детей от в возрасте от 2 до 6 лет в течение полного дня. В настоящее время осталось еще 4 свободных места. Православные педагоги проводят занятия по развитию речи, музыкальные занятия, процедуры закаливания, учат ребят основам математики, занимаются с ними физкультурой и процедурами закаливания, сказкотерапией, ИЗО, совершают прогулки и совместные молитвы с детьми, посещают храм, участвуют в церковных таинствах. Питание четырехразовое сбалансированное, дети регулярно принимают кислородный коктейль. Свободна вакансия помощника воспитателя (нянечка), в обязанности которой входят уборка помещений детского центра, кормление детей, помощь воспитателю. Телефон руководителя центра: 8 (950) 552-81-64 (Липацева Наталья Геннадьевна).