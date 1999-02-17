Социальная служба Преображенского монастыря помогла детям приготовиться к школе

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В минувшее воскресенье после Божественной литургии и. о. игумена Преображенского монастыря иеромонах Феодосий (Сохарев) с братией совершил молебны о сохранении творения Божьего и на начало учебного года. В этот день волонтеры социальной службы дарили всем детям школьного возраста иконки Божьей Матери и преподобного Сергия Радонежского с молитвами, помогающими в учении отроков, и добрыми пожеланиями. В течение акции «Собери ребенка в школу» социальная служба монастыря собирала пожертвования (не только деньги, но и школьные принадлежности, вещи, обувь), а 27 августа организовала осеннюю кулинарную ярмарку, результатом которой стала сумма свыше 10 тыс. рублей.

К сожалению, перед самым окончанием акции из храма был похищен ящик с пожертвованиями, которые собирали всем миром для детей. Но нашлись добрые люди, откликнулись на эту беду и пожертвовали 22 500 рублей. На вырученные от ярмарки и возмещенные средства волонтеры социальной службы приобрели 47 школьных наборов для ребят из 27 многодетных и малообеспеченных семей. К формированию подарков подошли не формально, подобрав канцелярские наборы индивидуально для каждого ребенка. Также на пожертвованные средства купили 9 портфелей в комплекте со сменной обувью.