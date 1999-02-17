Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В каменском Центре социальной помощи позаботились о школьниках

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». К новому учебному году в центре социальной помощи Каменской епархии «Забота» (г. Каменск-Уральский) для школьников, воспитывающихся в неполных, многодетных или кризисных семьях, приготовили подарки. На средства, собранные в ходе благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» волонтеры социальной службы епархии купили тетради, ручки, цветные карандаши, пеналы, альбомы для рисования и прочие канцтовары. Деньги на покупку 60 подарков для 20 семей были пожертвованы прихожанами каменских храмов, активистами Красного Креста, сторонниками одной из политических партий и неравнодушными предпринимателями. При вручении подарков протоиерей Александр Летунов напомнил присутствующим о древних корнях благотворительности на Руси, а руководитель социального отдела Каменской епархии рассказала о благотворительных акциях Церкви и призвала в них участвовать. Встреча завершилась всеобщим чаепитием.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 