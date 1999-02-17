В каменском Центре социальной помощи позаботились о школьниках

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». К новому учебному году в центре социальной помощи Каменской епархии «Забота» (г. Каменск-Уральский) для школьников, воспитывающихся в неполных, многодетных или кризисных семьях, приготовили подарки. На средства, собранные в ходе благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» волонтеры социальной службы епархии купили тетради, ручки, цветные карандаши, пеналы, альбомы для рисования и прочие канцтовары. Деньги на покупку 60 подарков для 20 семей были пожертвованы прихожанами каменских храмов, активистами Красного Креста, сторонниками одной из политических партий и неравнодушными предпринимателями. При вручении подарков протоиерей Александр Летунов напомнил присутствующим о древних корнях благотворительности на Руси, а руководитель социального отдела Каменской епархии рассказала о благотворительных акциях Церкви и призвала в них участвовать. Встреча завершилась всеобщим чаепитием.