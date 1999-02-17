Православная газета

Православная газета

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Прихожане храма свт. Луки посетили чудотворную икону «Всецарица» в Тарасково

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В минувшее воскресенье прихожане храма во имя святителя Луки Крымского во главе с настоятелем отцом Анатолием Куликовым побывали с паломничеством в старинном селе Тарасково, где находится Свято-Троицкий Всецарицинский мужской монастырь. Главной святыней обители является чудотворная икона Божьей матери «Всецарица», к которой прибегают за помощью онкологические больные. После экскурсии по храму паломники приняли участие в богослужении: акафист Пресвятой Богородице был совершен перед Ее иконой «Всецарица».

 
 
 

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