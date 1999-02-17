Перед школьными занятиями отдохнули на природе

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В минувшую субботу волонтеры социальной службы Преображенского монастыря Каменской епархии организовали праздник для многодетных семей. Сбор объявили… на конном дворе, где в изобилии водятся кролики, индюки, куры, голуби, козочки с барашком, а главное – пятнистый рогатый олень с олененком, лошадки и пони, на которых детям позволили покататься. После фотосессии все отправились в «Сосновый бор» на трапезу. Под открытым небом накрыли стол, и чего там только не было: огурцы и помидоры, пирог и различные печенья, соки и чай, конфеты, виноград и арбузы, и даже жареные на мангале сосиски. К трапезе приступили после соборной молитвы. На детской площадке дети вдоволь набегались и напрыгались, затем снова подкрепились и отправились к «Каменным воротам» - фотографироваться. Праздник на природе получился замечательный – все дети счастливы, и родители довольны.