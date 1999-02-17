Поэт-священник из Костромы проведет в Успенском соборе творческий вечер

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Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». На встречу с прихожанами храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга на ВИЗе из Костромы прибудет дорогой гость – протоиерей Андрей Логвинов. Встреча с о. Андреем пройдет 6 сентября в 19-00 в большой трапезной Успенского собора (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). К участию в творческом вечере и беседе с поэтом, членом Союза писателей России отцом Андреем приглашают всех желающих. Зрители знакомы с творчеством костромского священника по фильму «Два Андрея», теперь состоится долгожданная встреча. Екатеринбург и Кострому связывает историческая параллель: в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре Царская династия Романовых начиналась призванием Михаила Романова на царство. А закончилась гибелью Царской семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.