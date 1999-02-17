Сестры милосердия Преображенского храма провели акцию «В школу с улыбкой!»

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В храме в честь Преображения Господня г. Екатеринбург, что на Уктусе, активно действует служба милосердия. На попечении сестер находятся 35 малоимущих семей, нуждающихся в материальной помощи. К началу учебного года детям из этих семей собрали школьные наборы, составленные из канцелярских принадлежностей, которые прихожане и частные жертвователи приносили в отдел милосердия. Благодаря им 70 детей прихода получили хорошие подарки к школе. Очень кстати пришлась и помощь из социального отдела Екатеринбургской епархии: отдел милосердия получил с гуманитарного склада одежду фирмы «Глория Джинс», и дежурные успели раздать все нуждающимся. По благословлению о. Николая для 15 семей в приходе ежемесячно собирают продуктовые наборы. В этот раз их приготовили к 1 сентября. Подопечные семьи, дети и взрослые, сестры отдела милосердия благодарят всех, кто помог собрать детей в школу.