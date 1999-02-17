Приходских консультантов научат правильно отвечать на вопросы граждан

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». Приходские консультанты Нижнетагильской епархии встретятся в четверг 7 сентября в 18-00 в библиотеке Казанского монастыря г. Нижний Тагил (ул. Выйская, 32). Тема занятия: «Цель работы консультанта. Ответы на вопросы прихожан». К участию приглашают помощников настоятелей по миссионерской работе, консультантов и всех, кого интересуют вопросы веры. Телефон руководителя «Школы приходского консультанта»: 8 (912) 651-35-57.