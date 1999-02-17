Первокурсникам Екатеринбургского суворовского военного училища вручили погоны

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В День знаний в Екатеринбургском суворовском военном училище прошел митинг и торжественная церемония «Посвящение в суворовцы». Врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Е.А. Устинов вручил начальнику училища Ю.А. Затонацкому грамоту Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В.В. Путина «За заслуги в осуществлении высококвалифицированной педагогической деятельности, большой вклад в воспитание и подготовку военных кадров в духе патриотического служения Отечеству».

Первокурсникам 4 роты суворовцев вручили погоны почетные гости: начальник управления кадров Центрального военного округа генерал-майор А.В. Яренко, главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Н.Ф. Ткачев и начальник отдела военного образования Центрального военного округа полковник М.Г. Зырянов. Духовник ЕСВУ - руководитель Молодежного отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев поздравил суворовцев с вручением погон и подчеркнул в приветственной речи их значение и смысл. А поскольку суворовцам, как будущим офицерам и защитникам Отечества, важно уже сейчас осознавать высокую честь быть преемниками славы великого полководца, первым уроком в этот день стал «урок мужества». У первокурсников его провел Герой России полковник С.Н. Воронин. На торжественной линейке в суворовском военном училище присутствовало около тысячи человек.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами правоохранительными учреждениями и Молодежный отдел Екатеринбургской епархии.