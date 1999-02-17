Уральская делегация приняла участие в VII Международном казачьем фестивале в Москве

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В VII Международном фестивале «Казачья станица Москва», прошедшем в музее-заповеднике «Коломенское», приняли участие и представители уральского казачества. Организаторы мероприятия - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Совет при Президенте РФ по делам казачества, ВКО «Центральное казачье войско» и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Нынешний фестиваль собрал 78 тысяч участников из реестровых и общественных организаций субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Открыл фестиваль глава Синодального комитета митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, который совершил чин освящения походного храма и молитву на начало доброго дела.

В этом году на фестивале были организовано 10 тематических площадок, где зрители могли увидеть навыки владения холодным оружием (соревнования по рубке, которые проводила Федерация), приобрести изделия народных ремесел: кованные изделия, казачьи народные костюмы, тряпичные куклы, изделия из глины, сувениры. Специально для фестиваля в «Коломенском» выстроили казачью деревню с куренями, в которых воссоздан казачий быт. Делегацию Свердловской области представляли казаки из г. Красноуфимска. Участники ансамбля казачьей песни «Красный яр» успешно выступили на главной и конкурсной сценах фестиваля, за что были награждены Почетной грамотой фестиваля. Педагоги МА ДОУ 2 г. Красноуфимска организовали на подворье мастер-классы по изготовлению народных кукол, вязанию, прядению шерсти, росписи матрешек. Участники делегации Свердловской области приложили максимум усилий, чтобы казачье подворье ОВКО было максимально посещаемо и интересно для гостей фестиваля.