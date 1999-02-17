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Учащиеся Свято-Симеоновской гимназии посетили парк «Россия – моя история»

Екатеринбург, 5 сентября, «Православная газета». В минувшее воскресенье учащиеся Свято-Симеоновской православной гимназии г. Екатеринбурга посетили лекцию епископа Тихона, викария Святейшего Патриарха, которая состоялась на открытии регионального мультимедийного парка «Россия – моя история». На лекции присутствовали руководитель гимназии и ее духовник - настоятель храма во имя святого праведного Симеона Верхотурского отец Сергий Никитин. На лекции ребята узнали о духовных причинах кризиса 1917 года и последствиях, которые наша страна получила в результате разрушительных событий февральской революции. Епископ Тихон рассказал ребятам, для чего нужно помнить уроки истории.

 
 
 

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