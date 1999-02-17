Православная газета

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Под Верхним Тагилом освятили поклонный крест, установленный на месте массовых расстрелов

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». В городе Верхний Тагил Нижнетагильской епархии на месте массовых расстрелов, происходивших в годы Гражданской войны, установили поклонный крест. В минувший четверг епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий совершил чин его освящения. После богослужения Владыка совершил заупокойную литию «по всем невинно убиенным в годину лихолетия», а затем присутствующие совершили крестный ход вокруг оврага, в котором, согласно архивным данным, производились захоронения тел убитых.

Крест был установлен стараниями и тщанием настоятеля храма во имя Архистратига Божия Михаила г. Верхний Тагил иерея Сергия Комарова, а также - потомков расстрелянных, местных краеведов, старообрядческих общин городов Верхний Тагил и Невьянск, различных общественных деятелей. За труды на благо Церкви Христовой и в увековечивании памяти погибших Преосвященный Иннокентий наградил иерея Сергия Комарова правом ношения наперсного креста. Вечером того же дня Владыка совершил вечернее богослужение с чтением акафиста иконе Божией Матери «Знамение» в Знаменском храме города Верхний Тагил. Владыке сослужило духовенство епархии.

 
 
 

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