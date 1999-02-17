Торжества в День знаний прошли в Уральском институте ГПС МЧС России

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». Более тысячи человек присутствовали 1 сентября на плацу Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, где проходило торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу учебного года. Под марш духового оркестра были вынесены знамена Российской Федерации, МЧС России и института. На плацу выстроились курсанты, профессорско-преподавательский состав, офицерский корпус и ветераны института. На мероприятии присутствовал заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-майор внутренней службы Сергей Кададов. В приветственной речи он призвал курсантов приложить все усилия к получению базовых знаний, чтобы создать фундамент, необходимый для настоящего профессионала.

Курсантам-старшекурсникам торжественно вручили первые офицерские погоны. Начальник института генерал-майор внутренней службы Анатолий Супруновский напутствовал будущих спасателей настойчиво усваивать основы профессии. Он подчеркнул высокую миссию педагогов, командиров и ветеранов института, которые вкладывают в будущих офицеров не только знания и профессиональные навыки, но и передают им традиции, опыт и частицу своей души. Священник, окормляющий личный состав института, благочинный Берёзовского городского округа иерей Кирилл Кузовников благословил курсантов на успехи в новом учебном году.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.