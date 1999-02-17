В православном приюте женщин учат самостоятельно решать жизненные задачи

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». Главная задача православного приюта для женщин с детьми «Нечаянная радость», действующего в г. Екатеринбурге, заключается в том, чтобы научить «кризисных мам» самостоятельно справляться с жизненными задачами. «Кризисные мамы» - это женщины с целым багажом социальных и психологических проблем, сформированными в детстве (сложные отношения с родителями, отсутствие семьи и т.д.). С помощью профессионального психолога они учатся жить по-другому, в том числе – правильно взаимодействовать со своими детьми.

Помимо психологической женщинам оказывают и духовную помощь. Раз в неделю катехизатор проводит беседы, во время которых затрагивает самые разные вопросы - о предназначении человека и смысле жизни, сути и последствиях грехопадения, актуальности заповедей Божиих, смысле церковных таинств. Все это делается для того, чтобы по выходу из приюта подопечные смогли жить осознанной самостоятельной жизнью. В настоящее время проект реализуется за счет средств Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017 гг.». Желающие поддержать проект могут помочь продуктами для мам с детьми (детское питание, овощи и фрукты, домашние заготовки); своими умениями, которые могут пригодиться женщинам в их самостоятельной жизни; участием в занятиях с детьми. Телефон диспетчера службы милосердия (343) 200-07-04.