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Православная газета

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На заседании Ученого совета ЕДС обсудили учебную нагрузку преподавателей

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». К началу нового учебного года ректор Екатеринбургской духовной семинарии протоиерей Николай Малета провел заседание Ученого совета и общее собрание преподавательской корпорации. Ученый совет утвердил результаты работы приемной комиссии и рассмотрел ряд вопросов, связанных с текущей работой учебного заведения. Члены совета обсудили учебную нагрузку преподавателей и приняли решения по ряду прошений студентов. После заседания Ученого совета состоялось собрание преподавательской корпорации, во время которого ректор сообщил об изменениях в жизни духовной семинарии и представил аудитории нового преподавателя - иерея Константина Корепанова.

 
 
 

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