Православная газета

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Итоги подготовки к новому учебному году подвели в суворовском училище Екатеринбурга

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». Традиционные учебно-методические сборы, посвященные приоритетам в развитии образования в Российской Федерации, прошли в Екатеринбургском суворовском военном училище. Перед началом занятий командование учебного заведения провело строевой смотр участников по отработке строевых приемов. На семинарских занятиях обсудили современные подходы к воспитанию будущих защитников Отечества, рассмотрели вопросы профилактической работы с суворовцами, в том числе по противодействию распространению экстремистской идеологии, наркотических и психотропных веществ, вовлечению несовершеннолетних в религиозные секты. С сообщениями на тему вышеуказанных проблем выступили старший помощник прокурора Кировского района, представители полиции, врачи, педагог-организатор и психологи училища.

Также прошли практические и инструкторско-методические занятия по организации питания, санитарно-гигиеническим мероприятиям, обеспечению безопасности личного состава, работе в системе управления обучением LMS «Школа» и работе с руководящими и планирующими документами. Занятия провели помощник начальника училища по безопасности, начальник лаборатории информационно-образовательных технологий, начальник отдела материально-технического обеспечения, инспектор по технике безопасности. Занятие по общественно-государственной подготовке, проведенное заведующим отделом воспитательной работы, посвятили истории Второй мировой войны как объекту фальсификации. Командование училища подвело итоги сборов и подготовки личного состава к новому учебному году.

 
 
 

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