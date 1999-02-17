Детский конкурс «Белый Ангел России» стартовал в Каменской епархии

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». По благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия в Каменской епархии 1 сентября стартовал конкурс детского творчества «Белый Ангел России», посвященный преподобномученице Елисавете Феодоровне. К участию приглашают юных художников, литераторов, фотографов и создателей видеороликов от 8 до 18 лет. Прием творческих работ продлится до 24 октября. Конкурс детского творчества направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание детей; приобщение молодежи к православной культуре и мировой культуре в целом; помощь молодым талантам и создание среды для творческого общения детей.

Организатор творческого состязания - епархиальный отдел религиозного образования и катехизации (ОРОиК). Конкурс проводится в нескольких возрастных группах в номинациях «Основная тематика», «Роспись по фарфору», «Православная икона», «Литература», «Фотоработы», «Видеоролики». Заключительный этап конкурса пройдет с 31октября по 10 ноября 2017 г. в епархиальном отделе религиозного образования и катехизации. Подведение итогов второго этапа состоится до 25 октября. По итогам конкурса будет организована выставка в городском выставочном зале Каменска-Уральского. Работы отправлять в ОРОиК по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 8, е-mail: otdelobrazov@inbox.ru, телефон: 8 (912) 693-39-43. Информацию об условиях проведения конкурса и номинациях см. на сайте Каменской епархии.