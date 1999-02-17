Волонтеры службы милосердия поддерживают пациентов Областного онкоцентра

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». Свердловский областной онкоцентр (расположен в Екатеринбурге в районе Широкой речки), где действует сестринский пост Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, приглашает к сотрудничеству волонтеров для прогулок с пациентами и ухода за лежачими больными. Главным в таком взаимодействии является общение: в нескольких многоэтажных корпусах клиники находятся люди, которым очень нужны слова поддержки. Сегодня на базе Областного онкоцентра Православная служба милосердия реализует проект «Буду рядом», который предусматривает сестринскую и добровольческую помощь пациентам. Проект получил грантовую поддержку Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2016-2017». Собеседование для тех, кто решит стать добровольным помощником в проекте «Буду рядом», проходит по субботам в 13-00 в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Телефон диспетчера Православной службы милосердия в Екатеринбурге: (343) 200-07-04.