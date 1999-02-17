Экскурс в историю совершат воспитанники ЦПШ храма на Краснолесье

Екатеринбург, 4 сентября, «Православная газета». В субботу 16 сентября по приглашению настоятеля прихода в честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Екатеринбурга (район Химмаш) Георгия Слесарева для воспитанников воскресной школы Князь-Владимирского прихода района Краснолесье организуют паломническую поездку. Будет совершена пешеходная экскурсия по Нижне-Исетску, во время которой паломникам расскажут о строительстве в 1789 г. монетного двора, об истории горнозаводской цивилизации (на примере местного стального завода). В течение экскурсии по храму в честь иконы Божией Матери «Казанская» паломники посетят местный исторический музей и экспозиционно-учебный центр «Истоки». Экскурсия завершится чаепитием. Отправление автобуса от храма во имя св. равноап. князя Владимира в 10-30, возвращение в 15-30. Более подробную информацию о поездке можно получить в церковной лавке храма.